МИД Китая выступил против санкций ЕС в отношении иранского разработчика беспилотников

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге, комментируя введение Европейским союзом санкций против трех физических лиц и одной организации из Ирана за якобы поставки беспилотников России, заявил, что китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые не имеют под собой международно-правовой основы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"КНР выступает против незаконных односторонних санкций, которые не санкционированы Советом Безопасности ООН и не основаны на международном праве", - указал дипломат.

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин призывает все соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, а также поддерживать все дипломатические усилия, которые будут способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине, и совместно способствовать деэскалации ситуации.