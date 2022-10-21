Покупательская способность испанцев снизилась

Покупательская способность испанских домохозяйств снизилась с начала года на 4,2% из-за усиления энергетического кризиса и рекордной за последние 38 лет инфляции. Об этом сообщает местная газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Покупательская способность испанцев в текущем году снизилась на 34 млрд евро по сравнению с 2021-м, а к началу 2023-го такие потери составят уже 42 млрд евро", - заявил представитель Ассоциации кредитных учреждений Funcas Раймонд Торрес.

Смягчению падения покупательной активности граждан королевства не помогли предоставленные правительством €35 млрд, направленные против усиления роста цен в стране. Так, представители Национального института статистики королевства поясняют рекордное с 1994 года увеличение стоимости продуктов питания.

Во многом снижение покупательской активности граждан было вызвано решением испанских супермаркетов фиксировать цены на базовые продукты питания. 12 сентября газета El Pais сообщила о безуспешных результатах переговоров министра труда Иоланды Диас с представителями крупных продовольственных сетей. Те сочли ее инициативу о фиксации цен "бесполезной" для решения растущего количества проблем, с которыми столкнулись супермаркеты из-за кризиса.