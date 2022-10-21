В США назвали дату презентации B-21 Raider

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, разработанный для ВВС США, покажут 2 декабря, сообщает Defense News со ссылкой на заявление компании Northrop Grumman в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Презентация пройдет на предприятии компании в Палмдейле, штат Калифорния. Northrop Grumman показала ролик с накрытым чехлом бомбардировщиком B-21 Raider и датой презентации.

Отмечается, что презентация B-21 станет первой публичной демонстрацией нового бомбардировщика ВВС США за 34 года, которые прошли с момента показа малозаметного бомбардировщика B-2 Spirit в 1988 году.

Northrop Grumman B-21 Raider выполнен по схеме "летающее крыло". ВВС США планируют приобрести минимум 149 бомбардировщиков нового типа для замены парка B-1 и B-2. Первый полет B-21 запланирован на начало 2023 года. По данным портала 19FortyFive, 100 самолетов B-21 Raider должны стать основой воздушной компоненты ядерной триады США на ближайшие 30-40 лет. Есть вероятность, что эти самолеты "в качестве средства сдерживания экспансионистских целей Китая в южной части Тихого океана" получит Австралия. Ожидается, что B-21 Raider станет самым высокотехнологичным стратегическим бомбардировщиком ВВС США, который заменит действующие самолеты B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.