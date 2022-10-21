Польша арендовала у США разведывательный беспилотный комплекс

Агентство по вооружениям Минобороны Польши подписало лизинговый контракт с американской компанией General Atomics - Aeronautical Systems Inc на поставку разведывательного беспилотного авиационного комплекса MQ-9A Reaper, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что соглашение направлено на повышение возможностей ВС Польши в сфере получения разведывательных данных за счет аренды разведывательного комплекса, в состав которого войдут несколько беспилотных летательных аппаратов MQ-9A Reaper.

MQ-9A позволят получать разведывательные данные с использованием электронно-оптической и инфракрасной станции и РЛС с синтезированной апертурой.