Протесты в Чаде: десятки погибших

В Чаде в ходе антиправительственных манифестаций погибли по меньшей мере 60 человек, более 300 получили ранения. Огонь по демонстрантам открыли силы безопасности. Люди, вышедшие на улицы, требовали немедленного восстановления гражданских институтов власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в четверг истек переходный период, установленный в апреле прошлого года в связи с гибелью президента Идрисса Деби Итно. Власть тогда перешла к группе военных во главе с сыном бывшего лидера генерал-лейтенантом Махаматом Идриссом Деби Итно. Созванный по инициативе властей и оппозиции диалог по примирению Чада принял 5 октября решение продлить переходный период еще на два года. Итно был назначен временным президентом. Африканский союз и ООН осудили насилие.

Стефан Дюжарик, официальный представитель генсека ООН: "Мы призываем власти обеспечить соблюдение безопасности и прав человека для всех жителей Чада, включая право на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций. Мы также призываем все стороны воздерживаться от насилия или чрезмерного применения силы и оставаться приверженными духу диалога в интересах мира и стабильности в стране".

Несмотря на запрет властей, тысячи людей откликнулись на призыв оппозиции и приняли участие в акциях протеста.

Участник протеста: "Чад, мы хотим равенства и справедливости!"

Для разгона манифестантов власти применяют силу. В четверг власти в столице страны и двух других городах ввели комендантский час.