Мозамбик планирует первую поставку сжиженного газа в Европу

Мозамбик рассчитывает поставить первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в конце октября - начале ноября нынешнего года. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Национального института нефти - отраслевого регулятора Мозамбика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Танкер для перевозки СПГ британской энергетической компании British Petroleum (BP) уже прибыл к плавучей платформе Coral Sul у побережья Индийского океана на севере Мозамбика, где происходят добыча и сжижение газа. Компания BP заключила 20-летний контракт на приобретение всех 3,4 млн тонн годового производства СПГ на платформе Coral Sul.

Производство СПГ ведется на севере Мозамбика в районе Ровума, где находится одно из крупнейших в Африке месторождений газа на шельфе Индийского океана. Ожидается, что реализация проекта стоимостью $20 млрд по добыче газа, его сжижению и экспорту готовой продукции принесет крупные доходы Мозамбику и тем самым окажет благотворное влияние на его экономику. По прогнозам Всемирного банка, рост мозамбикской экономики в 2022-2024 годах может достичь 5,7%.

Оператором проекта является международный консорциум во главе с итальянской энергетической группой Eni. В него также входят американская ExxonMobil, Китайская национальная нефтяная компания (CNPC), португальская компания Galp, южнокорейская Kogas и Национальная углеводородная компания Мозамбика.