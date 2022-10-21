Mitsubishi Electric снизит зарплаты 10 руководителям

Японская компания Mitsubishi Electric приняла решение сократить зарплату еще 10 членам своего руководства из-за скандала с недостатками при проведении инспекций оборудования. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что подвергшиеся наказанию высокопоставленные сотрудники должны будут вернуть часть своего оклада и пенсионных вознаграждений.

По данным газеты Nikkei, поводом для наказания стало проведение дополнительного независимого расследования, которое показало, что на 16 из 22 предприятий Mitsubishi Electric в Японии были допущены недочеты при проведении инспекций.

В декабре 2021 года корпорация сократила зарплату 12 представителям руководства, включая нынешнего президента компании Кэя Уруму, экс-президента Такэси Сугияму и бывшего исполнительного директора Масаки Сакуяму. При этом Сугияма и Сакуяма ввиду скандала были вынуждены уйти в отставку.

В ходе предыдущей проверки в Mitsubishi Electric были выявлены недочеты при проведении инспекций устройств взимания платы за проезд по платным дорогам, которые устанавливаются в автомобили. На заводе в Камакуре их в течение последних 10 лет не проверяли на водонепроницаемость и некоторые другие параметры. Также были выявлены дефекты оборудования для аварийной выработки электричества на производстве в Нагасаки.