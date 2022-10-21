https://news.day.az/world/1505364.html Британская полиция задержала мужчину с ножом у парламента - ВИДЕО
Британская полиция задержала мужчину с ножом у парламента - ВИДЕО
В Великобритании полиция задержала вооруженного мужчину с ножом у Вестминстерского дворца. Об этом пишет Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что очевидцы вызвали полицию после того, как на улице у парламента был замечен мужчина "в неадекватном состоянии". Правоохранители ударили его электрошокером, после чего задержали по подозрению в хранении холодного оружия.
По данным издания, правонарушитель был взят под стражу, информация о пострадавших не приводится.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре