Немцы выступили за продление работы АЭС

Большинство жителей Германии считают необходимым продлить работу трех оставшихся в стране атомных электростанций (АЭС) после апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В опросе, проводившемся с 18 по 20 октября, приняли участие 1 389 человек. По его данным, 55% респондентов на фоне нынешнего энергетического кризиса высказались за использование трех атомных электростанций дольше, чем планировалось федеральным правительством изначально. При этом 36% опрошенных считают, что АЭС должны оставаться подключенными к сети до апреля 2023 года. Еще 8% жителей ФРГ отметили, что атомные электростанции должны быть закрыты к концу текущего года, как и было запланировано.

В среду правительство Германии одобрило поправки к закону об атомной энергетике, которые позволяют не отключать оставшиеся три АЭС к 1 января, а продлить их эксплуатацию до 15 апреля 2023 года. Теперь изменения должен одобрить парламент, это произойдет в первой половине ноября. Сейчас в ФРГ работают три АЭС - Isar II, Neckarwestheim 2, Emsland. Их планировалось отключить к 1 января 2023 года, но на фоне энергетического кризиса было решено продлить сроки эксплуатации АЭС. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек изначально собирался ограничиться лишь двумя атомными станциями, что вызвало в стране бурную критику.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впоследствии распорядился оставить подключенными к сети все три АЭС. После 15 апреля продлевать их работу еще раз не будут. Решение о постепенном отказе от АЭС было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера.