Во Франции ограничили продажу лекарств с парацетамолом

Французское Национальное агентство безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM) ограничило продажу лекарств с парацетамолом до двух пачек в одни руки из-за угрозы дефицита. Об этом сообщило в пятницу радио Franceinfo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, многие аптеки во Франции испытывают проблемы с поставками препаратов, чаще всего это связано именно с содержащими парацетамол лекарствами. Причем такие меры по ограничению продаж в частном порядке некоторые аптеки вводили еще в июле. По данным газеты Les Echos, в середине августа перебои с поставками наблюдались в отношении 12,5% наименований препаратов, тогда как в январе эта цифра составляла только 6,5%.

Причина сложившейся ситуации - отсутствие производства активного вещества, а именно парацетамола, на территории Франции. В ANSM заявили, что "производство и поставки парацетамола были скорректированы таким образом, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное снабжение по всей стране", и заверили в отсутствии дефицита. Регулятор также указал на то, что помимо поставок парацетамола на уровень запасов влияет и стабильно высокий спрос на такие препараты после начала пандемии коронавируса. В ANSM полагают, что он лишь вырастет этой зимой в период сезонной эпидемии гриппа.

В середине октября газета L'Express сообщала об открытом письме организации фармацевтов Medicines For Europe в Еврокомиссию, в котором она предупреждала о возможных проблемах с поставками и дефицитом лекарств из-за роста цен на энергию в Европе. Фармацевты отмечали, что для производства некоторых препаратов требуются большие энергозатраты, и призывали разрешить государствам оказать предприятиям дополнительную финансовую поддержку.

На проблему отсутствия производства активных веществ для лекарств в целом в Европе и во Франции обращал внимание президент республики Эмманюэль Макрон в период пандемии коронавируса. Он выступил за возвращение производств, которые были выведены в Азию и другие регионы мира для удешевления продукции. Тем не менее новый завод фармкомпании Segens в Руссильоне должен заработать лишь в 2023 году.