Мужчина обжёг почти все тело во время взрыва в России

В Таганроге врачи сейчас пытаются спасти пострадавшего во время взрыва самогонного аппарата. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела, так как уснул прямо около аппарата, который стоял на плите.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по роковому стечению обстоятельств все случилось накануне его дня рождения, именинник готовил самогон именно на праздничный стол.

Балконные рамы сорвались с креплений, от окон остались лишь осколки и щепки, а входную дверь выбило - это последствия взрыва в квартире. Жильцы дома выбегают из подъездов кто в чем был и вызывают экстренные службы.

"Стекла долетели аж до самой остановки, вылетела дверь, вылетели все окна. Стекла, балкон, лоджия вся вылетела", - рассказала Ирина, председатель совета дома.

Сначала очевидцы подумали, что это хлопок бытового газа, но спасатели и пожарные опровергли догадки - рванул самогонный аппарат.

"Произошел взрыв - выскочили, испугались. Пахло брагой, самогоном", - рассказывают очевидцы.

Самогонщик живет в этом доме недавно. Александр Баля переехал из Москвы, поближе к родственникам и друзьям, снял квартиру. На днях планировал пригласить близких, чтобы отметить день рождения.

Хотел удивить гостей крепким напитком собственного изготовления, но, похоже, перестарался. Слава о его рецепте в буквальном смысле прогремела. Градус, судя по всему, оказался слишком высокий.

"К взрывам самогонных аппаратов приводит желание человека изображать из себя второго Кулибина и изобретать собственный самогонный аппарат, используя алюминиевые фляги, шланги ПВХ, которые при изменении температуры начинают деформироваться, а то еще хуже - резиновые шланги", - отметил Денис Шашкин, продавец самогонных аппаратов.

О том, что Александр Баля гнал самогон в доме, никто не знал. Собственник квартиры, которую арендовал мужчина, в том числе. Жители пятиэтажки отзываются о нем только хорошо.

"Добрый и порядочный человек. Никаких проблем с ним не было", - рассказал собственник квартиры Алексей.

Хозяин квартиры уже подсчитывает убытки - лишь по предварительным оценкам ремонт может обойтись в сотни тысяч рублей, а то и больше миллиона - деньги, которые собственнику, скорее всего, придется искать самому.

Любитель "первака" в день рождения вместо того, чтобы сидеть за праздничным столом, оказался в реанимации с серьезными ожогами. Состояние настолько тяжелое, что врачи боятся давать прогнозы.