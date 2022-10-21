Эр-Рияд и Пекин выступили за поддержание стабильности на мировом рынке нефти

Саудовская Аравия и Китай выступают за дальнейшее поддержание стабильности на мировом рынке нефти. Об этом было заявлено в ходе состоявшихся в пятницу в формате видеоконференции переговоров между министром энергетики аравийского королевства Абдель Азизом бен Сальманом Аль Судом и главой государственного управления по делам энергетики Китая Чжан Цзяньхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стороны подтвердили готовность сотрудничать для поддержания стабильности на мировом рынке нефти и укреплять взаимодействие сторон для решения задач в этом направлении", - говорится в заявлении, которое процитировало саудовское агентство печати. Эр-Рияд и Пекин указали на важность надежных поставок нефти в долгосрочной перспективе для обеспечения стабильности рынка, который "сталкивается с множеством непредвиденных обстоятельств в условиях сложных и меняющихся международных условий". На переговорах также было отмечено, что Саудовская Аравия "является самым надежным партнером и поставщиком нефти в Китай".

Как отмечает агентство, саудовский министр и глава госуправления Китая также обсудили "продолжение сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и в сферах электроэнергетики и возобновляемых источников энергии".

"Для КНР, важнейшего глобального потребителя энергии, и Саудовской Аравии, важнейшего мирового производителя энергии, крайне важно регулярно обмениваться мнениями", - отмечается в сообщении государственного управления по делам энергетики Китая. Китайское ведомство отметило, что Пекин и Эр-Рияд готовы продолжать поддерживать тесные связи, укреплять сотрудничество в энергетике и работать вместе для устранения рисков и вызовов на глобальном энергетическом рынке. В сообщении также указывается, что долгосрочные надежные поставки нефти необходимы для общей стабильности рынка.