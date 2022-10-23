Владелец бренда Zara впервые выйдет на рынок секонд-хенда

Испанская группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) решила впервые выйти на рынок по продаже подержанной одежды. Об этом сообщила газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, компания начнет реализацию своей инициативы в рамках бренда Zara в Соединенном Королевстве 3 ноября. Так, клиенты смогут ремонтировать и продавать свою старую одежду этого бренда любого сезона через специальный сервис, доступный в магазинах, через сайт и мобильное приложение.

Что касается перепродажи, Inditex предпочла, чтобы отношения выстраивались напрямую между потребителями. Так, владелец одежды сможет выставить ее на продажу на платформе, созданной Zara, а заинтересованное лицо будет иметь возможность связаться напрямую с продавцом без вмешательства самого бренда. Отмечается, что также с помощью нового сервиса можно будет пожертвовать одежду, она будет передана Британскому Красному Кресту.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает около 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах.