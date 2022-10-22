Самый богатый человек Азии хочет помочь Европе

Индийский миллиардер Гаутама Адани, который считается самым богатым человеком Азии, задумал создать в Марокко огромный центр производства возобновляемой энергии. Одна из целей мегапроекта - поставлять в Европу экологически чистый водород, чтобы помочь справиться с энергокризисом, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бизнесмен планирует построить в североафриканской стране солнечные и ветряные электростанции, а также предприятия по производству зеленого водорода на экспорт. По данным источников, совокупная мощность панелей и турбин может достичь 10 гигаватт, что сделает проект самым крупным активом Адани в области возобновляемой энергетики за пределами Индии.

Строить объект будут в два этапа - сначала установят солнечные панели и ветряные турбины на 5 гигаватт, а спустя время их общую мощность нарастят на дополнительные 5 гигаватт. По словам экспертов, страны Северной Африки часто рассматривают как потенциальные крупные центры по производству возобновляемой энергии из-за обилия солнечных дней в году, частоты ветров и близости к ключевым экспортным рынкам, включая Европу.