В Германии выросло число случаев мошенничества с дровами

Начало отопительного сезона повысило спрос на древесину в Германии, что, в свою очередь, увеличило число случаев мошенничества с дровами, пеллетами и инструментами по дереву. Об этом написало агентство DPA со ссылкой на сообщение полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву", - написало агентство.

Уточняется, что покупатели переводили деньги за дрова, пеллеты и инструменты, но так и не дожидались товар.

Как пишет издание, в 2022 году в восточной части немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания зарегистрировали более 30 подобных случаев мошенничества с древесиной. В 2021 году фиксировали лишь один подобный инцидент.