В ВОЗ призвали бороться с дезинформацией о неинфекционных заболеваниях в интернете

Почти 9 из 10 публикуемых в социальных сетях постов о курении и лекарствах содержат ложные утверждения, Европейское региональное бюро ВОЗ призывает бороться с подобной дезинформацией в интернете. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чем больше людей пользуются информацией о здоровье, полученной через поисковые системы интернета или из социальных сетей, тем выше вероятность, что они столкнутся с дезинформацией. Неправильное восприятие факторов риска для здоровья, таких как курение, употребление алкоголя, нездоровое питание или отсутствие физической активности, может привести к изменяющим жизнь и потенциально смертельным неинфекционным заболеваниям, таким как рак или диабет", - отмечается в заявлении.

Как указали в организации, недавнее исследование показало, что в начале пандемии почти в 87% постов в социальных сетях о табачных изделиях и лекарственных препаратах содержалась ложная информация, а более трети материалов о диетах либо вводили в заблуждение, либо являлись ошибочными, включая контент о расстройствах пищевого поведения. Что касается рака и других неинфекционных заболеваний, то здесь уровень дезинформации составил 40%.

ВОЗ отмечает, что пандемия показала, насколько опасной для здоровья может быть дезинформация вне зависимости от ее характера и преднамеренности. То же самое касается неинфекционных заболеваний и их факторов риска, являющихся в Европейском регионе ВОЗ причиной примерно 90% случаев преждевременной смерти. Тема онкологии, диеты, алкоголя, табака и лекарств представляет собой благодатную почву для дезинформации, скорость распространения которой значительно превышает скорость распространения достоверных сведений, подчеркивает организация.

К трудностям в борьбе с дезинформацией ВОЗ относит сложность и низкую способность к оценке точности того или иного источника информации. Финансовые затраты на лживые новости значительно ниже, чем у верной информации. Большинство интернет-платформ не проявляют заинтересованности в точности размещаемого контента на тему здоровья. Их алгоритмы ставят на первый план способность публикации привлечь внимание пользователей, а дезинформация лучше отвечает этому критерию, что, в свою очередь, может создать извращенный финансовый стимул к направлению пользователей в сторону информации, которая приносит вред здоровью.

ВОЗ констатирует, что из-за масштабов проблемы и отсутствия должного сотрудничества между соответствующими властями, профильными компаниями, СМИ и гражданским обществом сегодняшние усилия по борьбе с медицинской дезинформацией не приносят желаемого результата. В связи с этим предлагается наладить партнерство среди стран - членов Европейского региона ВОЗ, индустрии и гражданского общества по противодействию такой информации.