Аргентинский журналист расплакался во время интервью с Месси

Журналист аргентинской телекомпании DirecTV Sports Пабло Хиральт расплакался во время интервью с нападающим "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Видео с беседой завирусилось в Сети, передвет Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я благодарен жизни за то, что смог осуществить свою мечту. Спасибо, Лео, за теплоту и простоту. Ты великий", - сказал Хиральт.

Журналист не смог сдержать слез. Он признался, что не мог себе представить, что когда-нибудь у него будет шанс поделиться с Месси своим восхищением. Легендарный футболист сначала растерялся, а потом дотронулся до руки Хиральта, чтобы успокоить.

"Спасибо тебе большое. В Аргентине и во всем мире много людей поддерживает меня, восхищаются мной, моей карьерой, и я рад, что могу пообщаться с ними через тебя. Я благодарен за поддержку, которую получаю", - ответил журналисту Месси.