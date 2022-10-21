Турция обязана быть на передовой технологического развития

Турция нацелена на максимальное технологическое развитие, максимальный толчок чему дает правительство страны. Мы обязаны идти в ногу со временем. В противном случае не сможем достигнуть целей, поставленных на период до 2053 года.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу в Стамбульском университете на мероприятии на тему блокчейн-технологий, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства привлек внимание к тому факту, что число технологических компаний Турции, с объемом инвестиций в 1 млрд долларов, достигло шести.

Президент Турции назвал недостаточным развитие оптоволоконных технологий в стране. "Мы осознаем необходимость более активного развития фибероптики. В ближайшее время мы предпримем важные шаги, которые позволят активно развить и это направление", - сказал турецкий лидер.

Президент отметил далее, что одним из технологически ёмких и важных секторов экономики является оборонпром. "Объем экспорта продукции оборонного назначения Турции за годы правления Партии справедливости и развития вырос с 250 млн долларов до 3 млрд долларов", - констатировал он.

Глава государства отметил, что число оборонных проектов в Турции за 20 лет возросло с 62 до более 750, а бюджет с 5,5 млрд долларов до 75 млрд долларов.

Эрдоган сообщил далее, что инвестиции в разработки и исследования в Турции достигли отметки в 55 млрд лир, что превышает один процент национального дохода страны. "Две третьи этих инвестиций приходятся на частный сектор, что говорит о том, что наша страна находится на верном пути", - добавил глава государства.

Турецкий лидер также привлек внимание к развитию сети технопарков, число которых возросло с 2002 года с двух до 94 (81 действующих и 13 строящихся).

Эрдоган назвал очередным показателем технологического развития отечественный электромобиль TOGG, начало серийного производства которого намечено на 99-ю годовщину Дня Республики (29 октября 2022).