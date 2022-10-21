Джонсон возвращается в Великобританию

Борис Джонсон, ранее возглавлявший правительство Великобритании, намерен вновь бороться за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс.

Как передает Day.Az, об этом Sky News сообщил друг Бориса Джонсона, депутат Джеймс Дадрик.

Борис Джонсон в телефонном разговоре с Джеймсом Дадриком заявил о готовности к борьбе за пост премьер-министра.

Депутат добавил, что Борис Джонсон в настоящее время возвращается в Великобританию из отпуска на Карибах.

Борис Джонсон заручился поддержкой четырех министров кабмина. Для участия в гонке за лидерство, ему необходима поддержка 100 депутатов от Консервативной партии.

В настоящее время в партии 357 депутатов. 148 из них проголосовали против Бориса Джонсона на вотуме доверия несколько месяцев назад.