Джонсон возвращается в Великобританию - намерен бороться за пост премьер-министра
Борис Джонсон, ранее возглавлявший правительство Великобритании, намерен вновь бороться за пост премьер-министра после отставки Лиз Трасс.
Как передает Day.Az, об этом Sky News сообщил друг Бориса Джонсона, депутат Джеймс Дадрик.
Борис Джонсон в телефонном разговоре с Джеймсом Дадриком заявил о готовности к борьбе за пост премьер-министра.
Депутат добавил, что Борис Джонсон в настоящее время возвращается в Великобританию из отпуска на Карибах.
Борис Джонсон заручился поддержкой четырех министров кабмина. Для участия в гонке за лидерство, ему необходима поддержка 100 депутатов от Консервативной партии.
В настоящее время в партии 357 депутатов. 148 из них проголосовали против Бориса Джонсона на вотуме доверия несколько месяцев назад.
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