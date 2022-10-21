https://news.day.az/world/1505439.html Starlink может появиться в Иране
Starlink может появиться в Иране
Белый дом ведет переговоры с предпринимателем Илоном Маском о возможном распространении системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX на Иран. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам представителя администрации США, Вашингтон заинтересован в обеспечении иранцев доступом к интернету "с их телефонов и везде".
"Таким образом, Starlink является одним из вариантов, но он не единственный", - сказал он.
Политик также отметил, что правительство Соединенных Штатов старается делать все возможное для поддержки "чаяний" народа Ирана.
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