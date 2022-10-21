Starlink может появиться в Иране

Белый дом ведет переговоры с предпринимателем Илоном Маском о возможном распространении системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX на Иран. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам представителя администрации США, Вашингтон заинтересован в обеспечении иранцев доступом к интернету "с их телефонов и везде".

"Таким образом, Starlink является одним из вариантов, но он не единственный", - сказал он.

Политик также отметил, что правительство Соединенных Штатов старается делать все возможное для поддержки "чаяний" народа Ирана.