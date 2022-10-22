Задержаны пять членов FETO, пытавшиеся перебраться из Турции в Грецию
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Задержаны пять человек, пытавшиеся нелегально перебраться из Турции в Грецию.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Установлено, что задержанные являются членами террористической организации FETO.