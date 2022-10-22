Индия запустила способную нести ядерный боезаряд ракету

Индия успешно испытала баллистическую ракету средней дальности наземного базирования Agni Prime, способную нести ядерный боезаряд. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как стало известно изданию, пуск был проведен в пятницу, 21 октября, с полигона на побережье штата Одиша. "В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены", - заявили в индийском оборонном ведомстве.

Уточняется, что это третье подряд успешное летное испытание ракеты Agni Prime, подтверждающее точность и надежность системы.