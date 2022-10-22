Взрывы в Кабуле

Взрывы прогремели в пятницу в одном из районов афганской столицы. Как информировал телеканал ​​​​​​TOLOnews со ссылкой на очевидцев, после взрывов произошла перестрелка, передает Day.Az.

Как сообщил в своем Twitter заместитель министра культуры и информации во временном правительстве радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид, в восьмом округе Кабула было обнаружено укрытие боевиков террористической группировки "Исламское государство". По его словам, против террористов проводится спецоперация. Муджахид заверил, что у жителей столицы нет повода для беспокойства.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники "Талибана", так и мирные жители. Ответственность за многие диверсии взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.