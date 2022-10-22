https://news.day.az/world/1505464.html Самолет врезался в здание в США - ВИДЕО
Самолет врезался в здание в США - ВИДЕО
Самолет рухнул в штате Нью-Гэмпшир, врезавшись в здание. Находившиеся на борту пассажиры погибли, сообщает издание WGME.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, воздушное судно по неизвестным причинам упало вечером 21 октября в городе Кин. По словам очевидцев, удар пришелся в сарай, примыкающий к многоквартирному дому рядом с часовней Надежды.
В постройке людей не было. Здание и самолет загорелись, на месте работают экстренные службы.
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