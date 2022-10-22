Самолет врезался в здание в США

Самолет рухнул в штате Нью-Гэмпшир, врезавшись в здание. Находившиеся на борту пассажиры погибли, сообщает издание WGME.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, воздушное судно по неизвестным причинам упало вечером 21 октября в городе Кин. По словам очевидцев, удар пришелся в сарай, примыкающий к многоквартирному дому рядом с часовней Надежды.

В постройке людей не было. Здание и самолет загорелись, на месте работают экстренные службы.