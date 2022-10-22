Во Франции заявили, что Иран не должен ждать лучших условий ядерной сделки

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что Ирану не следует ожидать лучших условий по ядерной сделке, чем те, которые были ранее ему предложены, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предложения, касающиеся иранской ядерной программы, были сделаны иранской стороне в итоге очень долгих переговоров. Иран пока их не принял, хотя ему было ясно сказано, что на столе переговоров не появится проекта, который был бы лучше, - сказала Колонна в пятницу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. - Решение поэтому остается за Тегераном, и ему следует принять то, что предложено".

Она отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в минувшем месяце на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам министра, эта встреча показала, что Тегеран не готов принять предложения мирового сообщества.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский президент Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.