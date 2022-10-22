https://news.day.az/world/1505496.html Мощный взрыв на складе минобороны Узбекистана - ВИДЕО
Мощный взрыв на складе минобороны Узбекистана - ВИДЕО
Взрыв произошел на складе Министерства обороны Узбекистана. Об этом сообщает военное ведомство в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"22 октября в 04.55 (03.55 по бакинскому) на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв", - говорится в заявлении.
В Минобороны подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.
В настоящее время ведется расследование ЧП.
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