Мощный взрыв на складе минобороны Узбекистана

Взрыв произошел на складе Министерства обороны Узбекистана. Об этом сообщает военное ведомство в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"22 октября в 04.55 (03.55 по бакинскому) на складе Минобороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв", - говорится в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

В настоящее время ведется расследование ЧП.