В Индии автобус врезался в грузовик, много погибших

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Погибли 15 человек.

Трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш. Автобус ехал по дороге и на полном ходу въехал в грузовик, который остановился из-за возникшей аварийной ситуации. Передняя часть автобуса оказалась полностью смята. Полицейские и медики в кратчайшие сроки прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.

По данным телеканала, автобус перевозил около 100 пассажиров. 5 из них погибли, еще 40 получили ранения. Большинство из людей, ехавших в салоне, - рабочие. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело и ведется расследование для установления точной причины аварии.