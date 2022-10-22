Сильное землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу на западе китайской провинции Сычуань.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 48 км к юго-востоку от города Кандин с населением около 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.