https://news.day.az/world/1505500.html Сильное землетрясение в Китае
Сильное землетрясение в Китае
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу на западе китайской провинции Сычуань.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 48 км к юго-востоку от города Кандин с населением около 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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