В Венгрии объявили программу экономии энергии в промышленности

Правительство Венгрии начинает программу поддержки промышленных предприятий и поощрения экономии энергии, на которую будет выделено на первом этапе 150 млрд форинтов (более €360 млн). Об этом объявил в субботу министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня самую большую опасность для промышленных компаний представляет экстремальный рост цен на энергоносители, который, к сожалению, является прямым следствием неудачной санкционной политики Брюсселя", - сказал глава МИД в эфире телеканала М1. Он отметил, что европейская экономика движется к серьезной рецессии из-за конфликта в Украине и санкций Евросоюза против России. "Наша цель состоит в том, чтобы не допустить сползания [Венгрии] в рецессию", - подчеркнул Сийярто.

Министр сообщил, что правительственная программа предусматривает предоставление субсидий предприятиям, которые будут внедрять у себя на производстве эффективные меры энергосбережения, например, путем установки солнечных батарей. При использовании таких мер им будет необходимо освоить не менее 200 млн форинтов (около €500 тыс.), но затраты им будут в значительной степени компенсированы. Сийярто уточнил, что "максимальная сумма поддержки одного предприятия может составить 6 млрд форинтов (около €14,5 млн), а общая стоимость программы на первом этапе - 150 млрд форинтов (более €360 млн)".