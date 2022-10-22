Финляндия направляет в Турцию делегацию в связи с членством в НАТО
Финляндия направляет в Турцию делегацию для переговоров по вопросу членства в НАТО.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, делегация Министерства юстиции Финляндии посетит Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, в том числе организациям Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и РПК.
Страны-кандидаты на вступление в НАТО подписали 28 июня на полях мадридского саммита Альянса трехсторонний меморандум с Турцией, обязавшись активно сотрудничать в вопросах борьбы с преступными организациями.
Прибытие финской делегации в Анкару намечено на 25 октября.
Запланированы переговоры с турецкой делегацией во главе с руководителем отдела Минюста по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком.
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