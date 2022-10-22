В США умер мальчик от редкой болезни мозга

Медицинский округ Южной Невады сообщил о смерти мальчика после заражения амебой Naegleria fowleri, поедающей мозг, которую он, вероятно, подхватил после купания в теплом пресном озере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Примерно через неделю после посещения озера Мид в начале октября у ребенка появилась лихорадка. Другие ранние симптомы инфекции включают сильные головные боли в области лба, тошноту и рвоту, а более поздние симптомы включают ригидность затылочных мышц, судороги, измененное психическое состояние, галлюцинации и кому.

Поедающая мозг амеба Naegleria fowleri обитает в почве и теплой пресной воде, в том числе в озерах. При попадании в организм она может вызвать редкое заболевание, поражающее головной и спинной мозг - первичный амебный менингоэнцефалит, который почти всегда приводит к летальному исходу. В период с 1962 по 2021 год 154 жителя США заразились амебой, а выжили только четверо.

Ученые предполагают, что заражение происходит через нос, откуда амеба проникает в мозг через обонятельный нерв. Симптомы инфекции появляются через 1-12 дней после заражения, а смерть наступает спустя 1-18 дней после появления симптомов.

Заражение Naegleria fowleri остается очень редким событием, и шансы заразиться инфекцией крайне малы. Тем не менее, в США при купании в теплой пресной воде существует риск заражения. Для его минимазации врачи рекомендуют использовать зажимы для носа или держать голову над водой.