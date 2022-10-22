Американская компания научилась зарабатывать на дискетах

Американская компания Floppydisk.com из Калифорнии продолжает зарабатывать на 3,5-дюймовых дискетах. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным SCMP, небольшая фирма самостоятельно не выпускает устаревшие носители, а скупает не использованные и бывшие в употреблении дискеты в американских штатах.

Отмечается, что затем проводится проверка и восстановление этикеток у дискет. Уже после выполнения этих процедур носители выпускают в продажу.

В Floppydisk.com заверили, что дискеты по-прежнему востребованы компаниями в США. По их словам, носители используют в том числе фирмы с обрабатывающими станками, швейными машинами и даже самолетами.

Компания рассказала, что продает примерно по 500 дискет в день. Среди причин популярности устаревшего носителя: 3,5-дюймовые дискеты труднее взломать и к ним отсутствует удаленный доступ даже через приводы внутри компьютерной техники.