Из Ливана на родину направятся 6 тыс. сирийских беженцев

Власти Ливана по согласованию с Сирией возобновляют программу возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом сообщил в пятницу ТАСС исполняющий обязанности министра по делам перемещенных лиц Иссам Шараф ад-Дин, передает Day.Az.

"Первая после двухлетнего перерыва группа сирийских беженцев направится на родину 26 октября, - отметил он. - Границу пересекут 6 тыс. человек, которые будут перемещены на автобусах тремя колоннами через ливано-сирийскую границу".

По словам и. о. министра, сирийская сторона "берет на себя вопрос об их безопасном размещении и обеспечении всем необходимым".

Шараф эд-Дин напомнил, что правительства Ливана и Сирии планировали возобновить процесс возвращения сирийцев на родину сразу после ливанских парламентских выборов 15 мая. "Был заранее подготовлен план по выезду 15 тыс. человек, - подчеркнул он. - Однако на Бейрут было оказано сильное внешнее давление, и процесс затормозился еще на четыре месяца".

"Важно, что семьи сирийцев вернутся в места прежнего проживания, - сказал и. о. министра. - Сирийские власти существенно упростили процедуру и объявили амнистию дезертирам, уклонявшимся от воинской службы, и бывшим боевикам, которые не причастны к убийствам мирных граждан".

Шараф эд-Дин назвал необоснованной обеспокоенность, которую, по его словам, высказывают сотрудники Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) по поводу принудительного характера выезда семей сирийцев из Ливана. "Списки сирийцев составляются с марта, все их пожелания учитываются, никакого принуждения по отношению к ним не практикуется", - утверждал он.