https://news.day.az/world/1505551.html Британия перебрасывает 60 танков на базу НАТО в Германии
Британия перебрасывает 60 танков на базу НАТО в Германии
Министерство обороны Великобритании перебрасывает порядка 60 танков Challenger 2 на базу НАТО в Германии для учений и операций на территории Европы. Об этом сообщает британская газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что речь идет о базе в немецком Зеннелагере. По данным издания, боеприпасы и техника хранятся там на случай, если Североатлантический альянс "призовет вмешаться в Восточной Европе".
Также сообщается, что в настоящее время среди членов НАТО ведутся дискуссии об увеличении объемов боеприпасов на немецкой базе для облегчения материально-технического обеспечения, если "Ла-Манш будет оспариваться".
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