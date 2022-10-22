Британия перебрасывает 60 танков на базу НАТО в Германии

Министерство обороны Великобритании перебрасывает порядка 60 танков Challenger 2 на базу НАТО в Германии для учений и операций на территории Европы. Об этом сообщает британская газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что речь идет о базе в немецком Зеннелагере. По данным издания, боеприпасы и техника хранятся там на случай, если Североатлантический альянс "призовет вмешаться в Восточной Европе".

Также сообщается, что в настоящее время среди членов НАТО ведутся дискуссии об увеличении объемов боеприпасов на немецкой базе для облегчения материально-технического обеспечения, если "Ла-Манш будет оспариваться".