https://news.day.az/world/1505553.html Россия и Турция начали разработку проекта газового хаба
Россия и Турция начали разработку проекта газового хаба
Россия и Турция ведут работы по оценке и проектированию газового хаба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам источника, работа требует оценок по проектированию, строительству и маркетингу. Собеседник уточнил, что соответствующие ведомства ведут эту работу в рамках поручений президентов, процесс находится под контролем глав Турции и России.
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