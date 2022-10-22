Россия и Турция начали разработку проекта газового хаба

Россия и Турция ведут работы по оценке и проектированию газового хаба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, работа требует оценок по проектированию, строительству и маркетингу. Собеседник уточнил, что соответствующие ведомства ведут эту работу в рамках поручений президентов, процесс находится под контролем глав Турции и России.