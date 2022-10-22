Цена биткоина застыла

Криптовалюта биткоин застыла ниже уровня $20 тыс. за токен уже более двух недель подряд. Как сообщает агентство Bloomberg, это самое затяжное пребывание актива на такой отметке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такое поведение указывает на отсутствие оптимизма среди инвесторов. Согласно последним данным, биткоин подешевел до $18,9 тыс.

Другие криптовалюты также продолжают медленное падение. Например, Ethereum снизился на 0,25%, а Cardano, Solana и Avalanche за сутки просели на 1,2-3%.

Специалисты агентства констатировали, что биткоин по своей динамике в настоящее время похож на другие рискованные активы, такие как ценные бумаги технологических компаний.

В конце сентября стоимость биткоина опускалась до $18,7 тыс. за монету.