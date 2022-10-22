https://news.day.az/world/1505606.html Минфин США зафиксировал дефицит бюджета страны свыше $429 млрд в сентябре
Минфин США зафиксировал дефицит бюджета страны свыше $429 млрд в сентябре
Дефицит бюджета США в сентябре 2022 года подскочил в два раза и достиг отметки в $429,673 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета министерства финансов страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Дефицит американского бюджет в сентябре составил $429,673 млрд, что в два раза выше показателей прошлого года, когда он был на уровне $219,596 млрд.
При этом реальный дефицит оказался куда выше прогнозов аналитиков, которые указывали на сумму в $173,5 млрд.
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