Минфин США зафиксировал дефицит бюджета страны свыше $429 млрд в сентябре

Дефицит бюджета США в сентябре 2022 года подскочил в два раза и достиг отметки в $429,673 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета министерства финансов страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дефицит американского бюджет в сентябре составил $429,673 млрд, что в два раза выше показателей прошлого года, когда он был на уровне $219,596 млрд.

При этом реальный дефицит оказался куда выше прогнозов аналитиков, которые указывали на сумму в $173,5 млрд.