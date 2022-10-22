Король Великобритании Карл III отправится в самый длительный в истории королевской семьи тур по миру, который продлится около двух лет. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Карл III запланировал самый длительный в истории королевской семьи тур по миру. За два года, отведенные на путешествие, король Великобритании и его супруга собираются посетить Австралию, Новую Зеландию и другие страны Британского Содружества, включая государства Карибского бассейна.

Отмечается, что Карл III также собирается осуществить несколько поездок за границу без Камиллы.

"Король стремится взяться за дело в эти решающие первые несколько месяцев и лет его правления. Безусловно, он хочет продолжить начатую его покойной матерью традицию, встретиться с как можно большим количеством людей, чтобы они ему верили", - сообщает источник.