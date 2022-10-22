Венгрия одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Правительство Венгрии считает, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны ратифицирует протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца своей осенней сессии, которая продлится до середины декабря. Об этом сообщил в субботу на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения [о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] будет стоять на повестке дня во время осенней сессии", - сказал Гуйяш. "Осенняя сессия продлится до середины декабря, и есть хороший шанс, что к этому времени парламент ратифицирует предложение о присоединении" Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, отметил представитель правительства Венгрии.

Отвечая на вопросы журналистов, Гуйяш также выразил надежду на то, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепит альянс.

Возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младший партнер - Христианско-демократическая партия - имеют в Государственном собрании конституционное большинство. Однако, как напомнил Гуйяш, повестка дня заседаний определяется не правительством, а руководством парламента. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто представил законопроекты о ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО еще 14 июля, но с тех пор этот вопрос не ставился на повестку дня.

Сейчас он включен в повестку осенней сессии, но, когда по нему состоится голосование, пока не определено. 24 октября этот вопрос будет обсуждаться в комитете по иностранным делам. Правительство ранее заявляло, что хотело бы провести по нему в Госсобрании широкие дебаты.

Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу 18 мая. Из всех 30 стран НАТО соответствующие протоколы пока не ратифицировали только Венгрия и Турция.