В Британии заявили о планах заморозить расходы на оборону

Новый глава Минфина Великобритании Джереми Хант планирует отказаться от повышения оборонных расходов королевства в ближайшие пять лет ради экономии бюджетных средств. Об этом сообщает в субботу газета The Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, согласно планам Ханта, до 2026-2027 года размер британского оборонного бюджета будет по-прежнему составлять около 2% от ВВП страны, однако к 2030 году вырастет до 3% от ВВП. Глава британского кабмина Лиз Трасс, в четверг объявившая, что покинет занимаемую должность, ранее обещала, что к 2026 году расходы на оборону королевства достигнут 2,5% от ВВП и 3% от ВВП к 2030 году. Согласно текущим оценкам, для этого из бюджета за восемь лет надо будет выделить дополнительные £157 млрд ($178 млрд), тогда как целью британского Минфина сейчас является сокращение госрасходов.

Ранее члены окружения главы Минобороны королевства Бена Уоллеса заявили британским СМИ, что вопрос об увеличении военного бюджета королевства имеет принципиальное значение для министра и может стать поводом для его отставки.

В пятницу Уоллес объявил, что планирует поддержать кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона, который готовится вернуть себе премьерское кресло. По словам министра, Джонсон всегда серьезно относился к внешним угрозам, с которыми сталкивается Великобритания, и увеличивал оборонные расходы. При этом Риши Сунак, который возглавлял Минфин в правительстве Джонсона и сейчас является фаворитом премьерской гонки, ранее подчеркивал, что не намерен привязывать увеличение оборонных расходов к конкретным срокам.

"Я готов рассмотреть кандидатуры всех, кто признает, что экономическая безопасность недостижима при отсутствии национальной безопасности, - сказал он. - Это требует серьезных инвестиций как в вооруженные силы, так и в разведывательные службы".

Лиз Трасс, вступившая в должность главы британского правительства 6 сентября, в четверг объявила об отставке. После того как ее экономическая политика спровоцировала хаос на рынках, резкое падение курса фунта и рост недовольства коллег, она заявила, что больше не может "исполнять полномочия, предоставленные" ей партией. Трасс, которая продолжит возглавлять кабмин до избрания своего преемника, войдет в историю, как политик, который меньше всего в британской истории занимал премьерский пост.