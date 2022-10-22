Джонсон заручился достаточной поддержкой для участия в выборах премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой достаточного числа депутатов, чтобы претендовать на пост нового главы правящей Консервативной партии и правительства страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу со ссылкой на источник в окружении Джонсона сообщил главный политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман.

"Близкий к Борису Джонсону источник заявил, что он получил поддержку 100 парламентариев и мог бы принять участие в выборах. "Мог бы" - очень интересная оговорка", - написал Шипман на своей странице в Twitter.

Ранее в субботу Джонсон вернулся в Великобританию вместе с супругой из отпуска в Доминиканской республике.

Официально Джонсон пока не объявлял о выдвижении в премьеры, как и его основной соперник Риши Сунак, в поддержку которого высказались больше ста депутатов консервативной фракции. Согласно последним подсчетам британских СМИ, о намерении поддержать Джонсона пока открыто заявили немногим больше 50 парламентариев-консерваторов. У лидера Палаты общин Пенни Мордонт, которая в пятницу единственной объявила о своих премьерских амбициях, пока лишь около 20 сторонников.

Номинации от депутатов-тори будут приниматься до 14:00 понедельника (16:00 мск). Кандидатам необходимо будет преодолеть очень высокий барьер в 100 голосов коллег, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования. После того, как определятся двое финалистов, рядовым членам Консервативной партии, число которых, по разным данным, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс. человек, предложат определить победителя с помощью электронного голосования. Его итоги должны быть подведены к 28 октября.

Возможна также ситуация, когда один из финалистов решит снять свою кандидатуру. Так было в 2016 году, когда Андреа Лидсом отказалась от участия в финальном туре, тем самым досрочно сделав Терезу Мэй главой партии тори и правительства страны. В случае такого развития событий имя преемника Трасс станет известно уже в понедельник.

Лиз Трасс, вступившая в должность главы британского правительства 6 сентября, в четверг объявила об отставке. После того как ее экономическая политика спровоцировала хаос на рынках, резкое падение курса фунта и рост недовольства коллег, она заявила, что больше не может "исполнять полномочия, предоставленные" ей партией. Трасс, которая продолжит возглавлять кабмин до избрания своего преемника, войдет в историю, как политик, который меньше всего в британской истории занимал премьерский пост.