При взрыве на юго-западе Пакистана погибли два силовика

По меньшей мере два сотрудника пакистанских сил безопасности погибли, еще трое ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в юго-западной провинции Белуджистан.

Об этом в субботу сообщил телеканал Samaa со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в субботу в одном из районов города Джохан (округ Калат), расположенного в центральной части провинции. Согласно предварительной версии, целью был автомобиль с пакистанскими силовиками, СВУ было заложено у проезжей части. Два человека погибли на месте, трое были доставлены в ближайшую больницу.

Как уточняет телеканал, после инцидента окружная полиция усилила меры безопасности вокруг стратегически важных объектов инфраструктуры. Проводится тщательная проверка прибывающих и покидающих Калат транспортных средств.

Обстановка в Белуджистане остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в провинции морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайской глобальной инициативы "Один пояс - один путь", а также других инфраструктурных объектов, сооружаемых в Пакистане с помощью КНР.