https://news.day.az/world/1505633.html Будет принято решение о создании Тюркского Инвестиционного Фонда - Чавушоглу
Будет принято решение о создании Тюркского Инвестиционного Фонда - Чавушоглу
Мы создаем условия для инвесторов в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"На саммите Организации Тюркских Государств, который состоится 11 ноября в Самарканде, мы примем решение о создании тюркского инвестиционного фонда. Это было предложение Турции. Мы надеемся, что государства-члены поддержат это предложение" - отметил Мевлют Чавушоглу.
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