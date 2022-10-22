Будет принято решение о создании Тюркского Инвестиционного Фонда

Мы создаем условия для инвесторов в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"На саммите Организации Тюркских Государств, который состоится 11 ноября в Самарканде, мы примем решение о создании тюркского инвестиционного фонда. Это было предложение Турции. Мы надеемся, что государства-члены поддержат это предложение" - отметил Мевлют Чавушоглу.