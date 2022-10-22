На севере Нидерландов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло в субботу на севере Нидерландов рядом с деревней Вирдум в провинции Гронинген.

Об этом сообщил Голландский королевский метеорологический институт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным экспертов, это третье землетрясение, произошедшее рядом с этой деревней за последние две недели. Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано 8 октября, а 13 октября здесь произошло землетрясение магнитудой 1,4. О жертвах и разрушениях не сообщается, однако многие местные жители заявили, что ощущали подземные толчки.

"Это третье землетрясение за месяц, - отметил мэр муниципалитета Эмсдельта, к которому относится Вирдум, Бен Виссер. - К сожалению, мы вынуждены констатировать, что нижний горизонт почвы весьма неспокоен в настоящее время".

Разработка гронингенского газового месторождения, являющегося крупнейшим в Европе, ведется уже более 60 лет. Из-за продолжающейся добычи началось оседание почвы, в результате которой в провинции ежегодно фиксируется несколько десятков небольших землетрясений. Они не приводят к человеческим жертвам или разрушениям, однако наносят ущерб тысячам домов и вызывают беспокойство у местных жителей.

В 2015 году Совет по безопасности Нидерландов представил доклад, в котором подчеркивалось, что правительство на протяжении долгого времени преследовало лишь экономические интересы и не учитывало безопасность местных жителей при принятии решений относительно добычи газа. На фоне выводов экспертов и недовольства населения власти обещали прекратить разработку месторождения к 2023 году.