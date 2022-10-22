В Берлине на демонстрацию в поддержку иранских протестов пришли порядка 80 тыс. человек

Около 80 тыс. человек приняли участие в прошедшей в субботу в Берлине демонстрации в поддержку акций протеста в Иране.

Такие данные привела полиция германской столицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организаторы исходили из того, что в демонстрации примут участие около 50 тыс. человек. Тысячи иранцев прибыли в Берлин из других европейских городов. Как передает корреспондент ТАСС, ранним утром на улицах рядом с Колонной Победы в центре города стояли десятки автобусов, на которых они приехали в столицу ФРГ.

Как сообщили журналистам в правоохранительных органах Берлина, демонстрация прошла "по большей части без происшествий". Лишь в начале некоторые ее участники подожгли пиротехнику.