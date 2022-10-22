https://news.day.az/world/1505637.html Более 1,4 млн абонентов в Украине остались без света
Более 1,4 млн абонентов в Украине остались без света
В Украине остались без электричества около 1 451 603 абонентов, больше всего - в Хмельницкой области.
Как передает АПА, об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"По состоянию на 14.10, в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской - 188 400, в Волынской - 102 000, в Черкасской - 242 000, в Ровенской - 174 790, в Кировоградской - 61 913 и в Одесской - 10 500", - написал Тимошенко.
"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах попадания! Свет будет! Не забывайте об экономии!" - подчеркнул замглавы ОП.
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