Более 1,4 млн абонентов в Украине остались без света

В Украине остались без электричества около 1 451 603 абонентов, больше всего - в Хмельницкой области.

Как передает АПА, об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"По состоянию на 14.10, в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской - 188 400, в Волынской - 102 000, в Черкасской - 242 000, в Ровенской - 174 790, в Кировоградской - 61 913 и в Одесской - 10 500", - написал Тимошенко.

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах попадания! Свет будет! Не забывайте об экономии!" - подчеркнул замглавы ОП.