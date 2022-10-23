Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар по аэропортам Дамаск и Димас

Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В период с 23:02 до 23:08 21 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас. Авиационными ударами ВВС Израиля поражена радиолокационная станция YLC-6M Вооруженных сил САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас.