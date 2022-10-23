Турция поддерживает территориальную целостность Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: "Мы превратились в страну, которая растет, развивается и укрепляется, несмотря на окружающие нас кризисы. Предприимчивость и трудолюбие нашего народа, дальновидность и глубина нашего государства - наши самые сильные стороны".

"Турция углубила сотрудничество в области энергетики, транспорта и торговли с помощью взаимовыгодных тройных и четверных механизмов, которые установлены с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном. Турция нацелена на то, чтобы проложить путь для дальнейшего обогащения и укрепления страны. Это одна из главных целей дипломатии", - сказал Чавушоглу, выступая перед предпринимателями в Хатае, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

- Если бы не Турция, Ливия сегодня превратилась бы в Сирию

Обратив внимание на драму в Сирии, Чавушоглу сказал, что подобные трагедии имели место в Ливии и Ираке.

Подчеркнув, что прилагаются большие усилия для того, чтобы это не перекинулось на другие страны и они попали в трудную ситуацию, Чавушоглу продолжил свое выступление следующими словами:

"Если бы мы вовремя не отразили нападение на Триполи, Ливия сегодня была бы второй Сирией. Мы подписываем с Ливией договор о разграничении морских границ. Мы подписали с Ливией договор по углеводородам. Что не так? Мы вправе подписать договор с любой страной. Когда ливийское правительство подписывает договор с Мальтой, это считается нормой. А когда Ливия подписывает договор с нами, они говорят, что у этого правительство нет полномочий. Это недопустимо".

Министр отметил, что те же самые действия наблюдаются в Сирии:

"Мы не должны допустить разделения Сирии. Мы знаем о поддержке, оказываемой РПК, YPG и PYD, особенно на северо-востоке Сирии, для разделения страны и продолжения их сепаратистской деятельности. Мы принимаем и будем принимать все меры предосторожности, чтобы этого не допустить. Мы не можем допустить, чтобы Сирия была разделена. Мы помним как DEASH, а затем РПК хотели создать коридоры террора на севере. Это продолжалось бы, если мы не нанесли удар и установили коридоры безопасности. Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии. Отныне мы будем делать все необходимое в этих вопросах, как мы делали до сих пор".

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжает удовлетворять гуманитарные потребности сирийцев на северо-западе Сирии и обеспечивается координация гуманитарной помощи ООН через пограничный пункт Чилвегёзю.

Глава МИД Турции добавил, что продолжается работа над продлением силы соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Есть решение о пролонгации на 6 месяцев. Турция советует России продлевать действие резолюции на 1 год.