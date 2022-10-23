База США в районе нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США поблизости от расположения нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась в ночь на воскресенье ракетным ударам.

Об этом сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, на американском военном объекте раздалось как минимум пять взрывов, а затем вспыхнул пожар. Сведений о возможных потерях не приводится.

Обстрел вели из пограничного района с Ираком. В ответ вертолеты западной коалиции атаковали позиции шиитских отрядов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

Беспилотный летательный аппарат ВВС США 18 октября выпустил ракеты по базам шиитских бойцов к востоку от Дейр-эз-Зора. Предположительно, удары нанесли по складам с оружием и боеприпасами. Сведений о потерях среди шиитских бойцов и нанесенном материальном уроне не поступало.