https://news.day.az/world/1505647.html Умер основатель компании Red Bull
Умер основатель компании Red Bull
Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.
Последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из-за тяжелой болезни, а несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре