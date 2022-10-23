Умер основатель компании Red Bull

Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.

Последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из-за тяжелой болезни, а несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.